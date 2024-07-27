МОК извинился перед Южной Кореей за инцидент на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед Южной Кореей после того, как в телевизионной трансляции церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже на реке Сене их делегацию представили как КНДР.

«Мы искренне извиняемся за ошибку, допущенную при представлении корейских спортсменов во время трансляции церемонии открытия», — говорится в социальных сетях МОК.

Напомним, в то время как южнокорейская делегация плыла на лодке по Сене и оказалась в центре внимания как 48-я страна, франкоговорящий диктор через систему громкой связи произнёс: «Republique populaire Democraticique de Coree», а затем на английском языке прозвучало: «Democratic People's Republic of Korea», что является официальным английским названием Северной Кореи. В субтитрах трансляции, показанной на экранах вдоль Сены и по телевидению для международных зрителей, правильно указывалось «Республика Корея» на английском языке.