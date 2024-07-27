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Сборная Испании обыграла словенских гандболистов на Олимпиаде-2024

Сборная Испании обыграла словенских гандболистов на Олимпиаде-2024
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В этот день проходят матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах. Сборная Испании в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Словению со счётом 25:22.

В следующем матче группы A испанцы 29 июля сыграют со Швецией, словенцы в этот же день встретятся с Хорватией.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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