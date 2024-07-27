Регби, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в среду, 24 июля, стартовал мужской турнир по регби-7. 27 июля в Париже состоятся матчи за 11-5-е место, а также полуфиналы и финал среди мужчин.
Олимпиада-2024. Регби-7
Расписание матчей 27 июля, время московское
- 15:30 — за 5-8-е места. Новая Зеландия — Аргентина;
- 16:00 — за 5-8-е места. Ирландия — США;
- 16:30 — 1/2 финала. ЮАР — Франция
- 17:00 — 1/2 финала. Фиджи — Австралия;
- 17:30 — за 11-е место. Япония — Уругвай;
- 18:00 — за 9-е место. Самоа — Кения;
- 19:00 — за 7-8-е места;
- 19:30 — за 5-6-е места;
- 20:00 — Матч за третье место;
- 20:45 — Финал.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.
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