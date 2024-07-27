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Регби, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля

Регби, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в среду, 24 июля, стартовал мужской турнир по регби-7. 27 июля в Париже состоятся матчи за 11-5-е место, а также полуфиналы и финал среди мужчин.

Олимпиада-2024. Регби-7
Расписание матчей 27 июля, время московское

  • 15:30 — за 5-8-е места. Новая Зеландия — Аргентина;
  • 16:00 — за 5-8-е места. Ирландия — США;
  • 16:30 — 1/2 финала. ЮАР — Франция
  • 17:00 — 1/2 финала. Фиджи — Австралия;
  • 17:30 — за 11-е место. Япония — Уругвай;
  • 18:00 — за 9-е место. Самоа — Кения;
  • 19:00 — за 7-8-е места;
  • 19:30 — за 5-6-е места;
  • 20:00 — Матч за третье место;
  • 20:45 — Финал.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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