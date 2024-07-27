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Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле выиграли первую медаль Олимпийских игр

Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле выиграли первую медаль Олимпийских игр
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже стал известен обладатель первой медали. Сборная Казахстана выиграла бронзовую медаль в пулевой стрельбе. Первую награду получат Ислам Сатпаев и Александра Ле, занявшие третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.

Казахстанские спортсмены в миксте за третье место выиграли у немецкой пары Максимилиан Бенедикт Ульбрих/
Анна Янссен.

В финальных соревнованиях за первое место в данный момент идёт борьба между китайским дуэтом Шэн Лихао/
Юйтин Хуан и южнокорейцами Чи Хён Кымом и Ха Чун Пак.

Также сегодня, 27 июля, на олимпийском стрелковом турнире пройдут квалификационные соревнования у мужчин и женщин в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.

Календарь Олимпиады-2024
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