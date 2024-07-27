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Кори Гауфф и Леброн Джеймс высказались о роли знаменосцев на ОИ-2024

Кори Гауфф и Леброн Джеймс высказались о роли знаменосцев на ОИ-2024
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» баскетболист Леброн Джеймс рассказали, как стали знаменосцами национальной команды США на Олимпиаде в Париже.

«Для меня очень много значит представлять команду США и быть рядом с мистером Леброном Джеймсом. Это очень много значит. Я так взволнована. Не могу дождаться, чтобы хорошо выступить на Играх», — сказала Гауфф в интервью NBC News.

«Это большая честь. Честь для моего родного города. Для всех наших общин. Я и Кори можем представлять нашу страну… Мы, чернокожие дети, также представляем нашу культуру, и то, откуда мы родом, даёт всем надежду. Это всё, о чём можно просить. Мы относимся к этому с максимальной ответственностью и честью», — сказал Леброн.

Напомним, Леброн Джеймс и Кори Гауфф вынесли флаг своей страны на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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