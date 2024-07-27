Сборная Китая завоевала первое золото Олимпиады, выиграв микст в пулевой стрельбе
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже разыгран первый комплект медалей. Олимпийскими чемпионами в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стали китайские стрелки Шэн Лихао/Юйтин Хуан.
Олимпиада 2024. Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Южная Корея
Серебряные медали завоевали южнокорейцы Чи Хён Кым и Ха Чун Пак. Сборная Казахстана в составе Ислама Сатпаева и Александры Ле выиграла бронзовые медали, в миксте за третье место победив немецкую пару Максимилиан Бенедикт Ульбрих/Анна Янссен.
Также сегодня, 27 июля, на олимпийском стрелковом турнире пройдут квалификационные соревнования у мужчин и женщин в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.
Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
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