БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Сборная Китая завоевала первое золото Олимпиады, выиграв микст в пулевой стрельбе

Сборная Китая завоевала первое золото Олимпиады, выиграв микст в пулевой стрельбе
Комментарии

На Олимпийских играх — 2024 в Париже разыгран первый комплект медалей. Олимпийскими чемпионами в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стали китайские стрелки Шэн Лихао/Юйтин Хуан.

Олимпиада 2024. Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Южная Корея

Серебряные медали завоевали южнокорейцы Чи Хён Кым и Ха Чун Пак. Сборная Казахстана в составе Ислама Сатпаева и Александры Ле выиграла бронзовые медали, в миксте за третье место победив немецкую пару Максимилиан Бенедикт Ульбрих/Анна Янссен.

Также сегодня, 27 июля, на олимпийском стрелковом турнире пройдут квалификационные соревнования у мужчин и женщин в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.

Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Календарь Олимпийских игр - 2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android