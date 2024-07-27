Сборная Китая завоевала первое золото Олимпиады, выиграв микст в пулевой стрельбе

На Олимпийских играх — 2024 в Париже разыгран первый комплект медалей. Олимпийскими чемпионами в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стали китайские стрелки Шэн Лихао/Юйтин Хуан.

Серебряные медали завоевали южнокорейцы Чи Хён Кым и Ха Чун Пак. Сборная Казахстана в составе Ислама Сатпаева и Александры Ле выиграла бронзовые медали, в миксте за третье место победив немецкую пару Максимилиан Бенедикт Ульбрих/Анна Янссен.

Также сегодня, 27 июля, на олимпийском стрелковом турнире пройдут квалификационные соревнования у мужчин и женщин в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.

Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.