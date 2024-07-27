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Россиянин Сомов отобрался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2024

Россиянин Сомов отобрался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2024
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Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх — 2024 в Париже, заняв 13-ю строчку.

Евгений Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Он единственный представитель России в водных видах спорта.

Также белорусский пловец Илья Шиманович с третьим результатом в квалификации также вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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