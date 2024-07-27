Китаянки Чэнь Ивэнь и Чан Яни выиграли синхронные прыжки с 3-метрового трамплина на ОИ

На Олимпийских играх — 2024 в Париже разыгран первый комплект медалей в прыжках в воду. Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни.

Серебряные медали завоевали прыгуньи из США Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.

Это второе золото Китая на Олимпийских играх — 2024 в Париже из двух разыгранных комплектов наград.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада-2024. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 метра, женщины.