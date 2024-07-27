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Россиянин Сомов прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Россиянин Сомов прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
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Российский пловец Евгений Сомов прокомментировал выход в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я кайфую при любых раскладах, но, конечно, расстроился бы, если бы не попал в полуфинал. Всё нормально, есть пару замечаний к самому себе по второй половине. Уверен, что в финал можно проползать», — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Евгений Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Он единственный представитель России в водных видах спорта.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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