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Гандболисты из Египта обыграли Венгрию в первом матче группы B на Олимпиаде-2024

Гандболисты из Египта обыграли Венгрию в первом матче группы B на Олимпиаде-2024
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В матче 1-го тура группы B сборная Египта обыграла Венгрию со счётом 35:32 (19:15).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Венгрия
Окончен
32 : 35
Египет

Ранее закончился матч группы A, в котором Испания обыграла команду Словении со счётом 25:22.

Сегодня, 27 июля, пройдут ещё два матча группы B. Сборная Норвегии сыграет с Аргентиной, а хозяева турнира команда Франции встретится с датчанами.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играют гандболисты Хорватии, Германии, Испании, Словении, Швеции и Японии, в группе B — Дании, Франции, Венгрии, Норвегии, Египта и Аргентины. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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