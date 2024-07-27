Чемпионка Олимпиады-2020 по фехтованию на шпагах Ивэнь проиграла в первом раунде ОИ-2024

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал женский и мужской турнир по фехтованию. Действующая чемпионка по фехтованию на шпагах китаянка Сунь Ивэнь уступила японской спортсменке Михо Ёсимуре — 13:14 в первом раунде.

На Олимпиаде в Токио Ивэнь завоевала золотую медаль. В финале она победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску со счётом 11:10.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.