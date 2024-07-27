«Я кайфую». Российский пловец Сомов поделился впечатлениями от Олимпиады-2024

Российский пловец Евгений Сомов поделился эмоциями от пребывания на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Мне всё нравится, я кайфую. Это мой первый раз, сравнивать не с чем. Мои друзья, которые были в Токио, говорят, что здесь лучше. Только говорят, что еда там была получше, там были суши. Я на них здесь тоже рассчитывал, но довольствуюсь круассанами (улыбается). В остальном только очереди немного длинные, а так всё нормально. Но организаторы всё решат», — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта Олимпиады-2024.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.