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Экс-россиянин Илья Сибирцев не отобрался в финал ОИ на дистанции 400 м вольным стилем

Экс-россиянин Илья Сибирцев не отобрался в финал ОИ на дистанции 400 м вольным стилем
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Экс-россиянин Илья Сибирцев, выступающий за Узбекистан, не смог отобраться в финал Олимпийских игр — 2024 в Париже на дистанции 400 метров вольным стилем, заняв 26-ю строчку.

Ранее бывшая россиянка, выступающая за Францию, Анастасия Кирпичникова не смогла выйти в финал Олимпиады в Париже на дистанции 400 м вольным стилем.

Российский пловец Евгений Сомов отобрался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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