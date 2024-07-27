Пловец Сомов ответил, тяжело ли ему соревноваться одному от России на Олимпиаде-2024

Российский пловец Евгений Сомов высказался о том, что является единственным представителем России в водных видах спорта на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

– Тяжело ли быть здесь одному, без команды?

– Соревноваться действительно сложно, потому что я впервые выступаю в одиночку, это первое такое крупное соревнование, до этого я участвовал только в юниорских чемпионатах мира и Европы, я предпочёл бы быть здесь со своей командой, с коллективом, в одном здании, общаться. Но плавание — индивидуальный вид спорта. Я общаюсь с другими пловцами – Каспаром Корбо из Нидерландов, с ребятами из Бразилии, Молдавии и Германии.

– У вас тут родные есть?

– Да, мама тут, поддерживала меня сейчас с трибун. Классно!

– Она из России прилетела?

– Да, из Санкт-Петербурга прилетела пару дней назад.

– Это было сложно? В плане той же визы?

– У неё есть и американская виза, и европейская, ей ничего не надо было получать. Она у меня любит путешествовать, — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.