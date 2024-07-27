«Мне все говорят, что я выделяюсь». Россиянин Сомов — о нейтральной форме на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов признался, что доволен формой, которую ему выдали как нейтральному спортсмену для участия в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

– Что скажете о нейтральной форме, о цветах?

– Цвета мне нравятся, классный цвет. И качество хорошее, мне нравится. Я выделяюсь в этой форме. И все мне так говорят.

– Когда вам выдали эту форму?

– В первый день, когда приехал в деревню, мне всё выдали – рюкзак, кроссовки, всё остальное. Униформа реально кайфовая, красивая, цвет Тиффани, — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта Олимпиады-2024.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.