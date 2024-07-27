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«Проявление вопиющего неуважения к христианам». Маск — о перформансе на открытии ОИ-2024

«Проявление вопиющего неуважения к христианам». Маск — о перформансе на открытии ОИ-2024
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Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (ранее Twitter) миллиардер Илон Маск высказался о перформансе на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Это было проявление вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск в социальных сетях.

Организаторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Напомним, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. Зажгли огонь Олимпиады трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Мари-Жозе Перек и трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. На огромном аэростате огонь поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион. Также Леди Гага спела перед спортсменами и зрителями на французском, а Зинедин Зидан и Рафаэль Надаль приняли участие в передаче олимпийского факела.

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