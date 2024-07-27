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Пловец Сомов рассказал, как в России восприняли его решение выступить на Олимпиаде-2024

Пловец Сомов рассказал, как в России восприняли его решение выступить на Олимпиаде-2024
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Российский пловец Евгений Сомов рассказал, как на родине восприняли его решение выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

– Из России была какая-то реакция на то, что вы приехали сюда как нейтральный атлет?
– Мои друзья из России меня поддерживают, семья тоже. А в остальном никакой реакции не было. Я последний раз там был три-четыре года назад, давно уже. Думаю, они про меня уже немного позабыли (улыбается), — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта Олимпиады-2024.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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