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Паолини вышла во второй круг Олимпиады в Париже, где может встретиться с Миррой Андреевой

Паолини вышла во второй круг Олимпиады в Париже, где может встретиться с Миррой Андреевой
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла во второй круг Олимпиады-2024, обыграв румынскую теннисистку Ану Богдан со счётом 7:5, 6:3.

Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 13:10 МСК
Ана Богдан
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Паолини четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Богдан один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Паолини встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия). Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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