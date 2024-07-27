Паолини вышла во второй круг Олимпиады в Париже, где может встретиться с Миррой Андреевой
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла во второй круг Олимпиады-2024, обыграв румынскую теннисистку Ану Богдан со счётом 7:5, 6:3.
Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 13:10 МСК
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
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Ясмин Паолини
Я. Паолини
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Паолини четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Богдан один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Паолини встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия). Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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