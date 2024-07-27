Юлия Путинцева снялась с Олимпиады-2024 в Париже

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева в последний момент снялась с Олимпийских игр — 2024 в Париже. В первом круге она должна была встретиться с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Вместо Путинцевой на Олимпиаде в Париже в женской одиночной сетке сыграет австралийская теннисистка четвертьфиналистка Уимблдона Лулу Сун.

Ранее Елена Рыбакина из Казахстана также отказалась от участия на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.