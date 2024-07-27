Татьяна Тарасова похвалила организаторов церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), которая состоялась вчера, 26 июля.

«Это была очень красивая церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте, сделанная французами в своей столице. Мне понравилось, что открытие было проведено именно в таком месте, ещё никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Олимпиады не проплывал по реке. Это было яркое, оригинальное и красивое зрелище, которое прошло с учётом исторических и национальных особенностей города и страны», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Некоторые идеи организаторов церемонии открытия подверглись критике. К примеру, они придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.