Алькарас — Хабиб: испанец выиграл стартовый сет первого круга Олимпиады-2024 в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас в матче с Хэйди Хабибом из Ливана выиграл первый сет первого круга на Олимпийских играх — 2024 в Париже со счётом 6:3.
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Даниил Медведев и Павел Котов.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 27 июля 2024
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:51
-
15:47
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:53
-
13:53
-
13:53
-
13:43
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
12:59
-
12:46