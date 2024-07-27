Байзат Хамидова назвала фаворита турнира по регби-7 на Олимпиаде в Париже

Регбистка сборной России Байзат Хамидова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон дала прогноз на исход турнира по регби-7 на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Какие прогнозы на турнир по регби-7 в Париже?

— Если честно, то я редко смотрю международное регби после окончания игровой карьеры. Хотя бы плей-офф нужно будет глянуть. Любимчиков у меня нет, если только ради интереса глянуть на Дюпона, который перешёл в семёрку из классического регби. Думаю, Франция победит дома. А так, я собираюсь баскетбол смотреть. Теннис, конечно. Скажем так: Олимпиада нам дарит второй «Ролан Гаррос» в этом году. Планирую посмотреть прощальный турнир Энди Маррея, на Надаля на грунте. И буду болеть за Новака. Хотела ещё вольную борьбу глянуть, но, к сожалению, наша сборная там не будет представлена.