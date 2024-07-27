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Джокович — Эбден: серб выиграл стартовый сет первого круга на ОИ-2024 со счётом 6:0

Джокович — Эбден: серб выиграл стартовый сет первого круга на ОИ-2024 со счётом 6:0
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый сет в матче первого круга на Олимпийских играх в Париже против австралийского теннисиста Мэттью Эмбдена со счётом 6:0.

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 15:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
0 		1
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Даниил Медведев и Павел Котов.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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