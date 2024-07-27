Салуквадзе на своих десятых ОИ не прошла квалификацию в стрельбе из пистолета с 10 м

Грузинская спортсменка, специализирующаяся на стрельбе из пистолета, Нино Салуквадзе не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Она заняла 38-е место из 44 участниц и не вышла в финал.

Салуквадзе выступает на Олимпийских играх с 1988 года. На соревнованиях в Сеуле спортсменка выступала в составе сборной СССР, одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м и завоевала серебряную медаль в стрельбе с дистанции 10 м. В 2008 году на Олимпиаде Пекине она стала обладательницей бронзовой награды в стрельбе с 10 м.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.