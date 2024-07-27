Трёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Силадьи проиграл в 1/16 финала ОИ-2024

Трёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях венгр Арон Силадьи проиграл в 1/16 финала на Олимпийских играх 2024 в Париже. Он уступил канадскому фехтовальщику Фаресу Арфе со счётом 8:15.

Силадьи – трёхкратный олимпийский чемпион. Он побеждал в личном первенстве в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.