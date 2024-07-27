Алькарас вышел во второй круг Олимпиады в Париже, в двух сетах обыграв Хабиба

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг на Олимпийских играх – 2024 в Париже. В матче первого круга испанец обыграл Хэйди Хабиба из Ливана со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 10 минут. В её рамках Алькарас пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Хабиба три эйса, три двойные ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Алькарас встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Даниил Медведев и Павел Котов.