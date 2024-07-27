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«Сколько ещё «шпионов» нужно внедрить». Захарова — о провале церемонии открытия ОИ-2024

«Сколько ещё «шпионов» нужно внедрить». Захарова — о провале церемонии открытия ОИ-2024
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«В преддверии открытия Олимпиады во Франции задержали шеф-повара русского происхождения, обвинив его в шпионаже и попытке «сорвать мероприятие». Не собиралась смотреть открытие. Но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп.

Интересно, сколько же ещё «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены», — написала Захарова в социальных сетях.

Мария Захарова также составила топ-10 фейлов церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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