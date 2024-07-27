Хорватские гандболисты обыграли сборную Японии на старте Олимпиады-2024 в Париже

Хорватские гандболисты обыграли сборную Японии в матче группы А на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 13:18, 17:11.

Ранее закончился матч группы A, в котором Испания обыграла команду Словении со счётом 25:22.

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В этот день проходят матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.