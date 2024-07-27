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Украина — Марокко: стартовые составы команд на матч на Олимпиаде-2024

Украина — Марокко: стартовые составы команд на матч на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Украины и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Начало матча — в 18:00 мск.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Украина U23
1-й тайм
1 : 0
Марокко U23
1:0 Крыськив – 22'    

Стартовые составы команд:

Украина U23: Фесюн, Крупский, Мартынюк, Салюк, Рубчинский, Михайленко, Брагару, Хлань, Сикан, Батагов, Крыськив.

Марокко U23: Мунир, Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уахди, Ричардсон, Эль-Ханнус, Эль-Аззузи, Абде, Бен-Сегир, Рахими.

Кроме сборных Украины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Аргентины и Ирака.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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