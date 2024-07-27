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Альдама установил рекорд сборной Испании по трёхочковым за игру на ОИ-2024

Альдама установил рекорд сборной Испании по трёхочковым за игру на ОИ-2024
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23-летний испанский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз», Санти Альдама в матче со сборной Австралии стал первым игроком Испании, реализовавшим шесть трёхочковых бросков.

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20) в пользу австралийских баскетболистов.

Самым результативным игроком национальной команды Испании стал лёгкий форвард Санти Альдама. За время встречи Санти набрал 27 очков, реализовав шесть из возьми трёхочковых, сделал пять подборов, а также совершил два перехвата и одну потерю.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
Окончен
92 : 80
Испания
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль
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