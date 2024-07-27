Альдама установил рекорд сборной Испании по трёхочковым за игру на ОИ-2024

23-летний испанский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз», Санти Альдама в матче со сборной Австралии стал первым игроком Испании, реализовавшим шесть трёхочковых бросков.

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20) в пользу австралийских баскетболистов.

Самым результативным игроком национальной команды Испании стал лёгкий форвард Санти Альдама. За время встречи Санти набрал 27 очков, реализовав шесть из возьми трёхочковых, сделал пять подборов, а также совершил два перехвата и одну потерю.