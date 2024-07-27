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Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в шоссейной гонке

Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в шоссейной гонке
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Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Дронова отстала от победительницы на 4 минуты и 3 секунды.

Победу одержала представительница Австралии Грейс Браун с результатом 39.38,24. Серебряную медаль завоевала британка Анна Хендерсон, бронзовая медаль — у американки Хлои Дигерт.

Шоссе, гонка с раздельным стартом:

1. Грейс Браун (Австралия) — 39.38,24.
2. Анна Хендерсон (Великобритания) +1.31,59.
3. Хлоя Дигерт (США) +1.32,46.
...
21. Тамара Дронова +4.03,92.

Это первая золотая медаль сборной Австралии на Олимпиаде в Париже и первая медаль в целом. Браун впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

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