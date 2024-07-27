БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Сборная Франции по регби вышла в финал ОИ-2024, обыграв ЮАР

Сборная Франции по регби вышла в финал ОИ-2024, обыграв ЮАР
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, закончился полуфинальный матч турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная Франции обыграла ЮАР, Встреча завершилась со счётом 19:5 (0:0) в пользу французских спортсменов.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
27 июля 2024, суббота. 16:30 МСК
ЮАР
Окончен
5 : 19
Франция

В финальном матче соревнований в Париже французские регбисты встретятся с победителями пары Фиджи — Австралия. Встреча за золотые медали состоится сегодня, 27 июля, в 20:45 мск.

Соревнования по регби-7 завершатся сегодня, 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Материалы по теме
Яркий старт баскетбола на Олимпиаде! Бронзовый призёр прошлых Игр «прибил» Испанию
Яркий старт баскетбола на Олимпиаде! Бронзовый призёр прошлых Игр «прибил» Испанию
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android