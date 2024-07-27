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Керр надеется, что Дюрант сможет принять участие в игре с Сербией

Керр надеется, что Дюрант сможет принять участие в игре с Сербией
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр надеется, что одна из главных звёзд в команде Кевин Дюрант сможет принять участие в матче со сборной Сербии.

«Надеюсь, Кевин [Дюрант] сыграет. Два дня назад он провёл тренировку довольно хорошо, и сегодня у нас будет ещё одна, и мы просто будем продолжать тренироваться изо дня в день», — приводит слова Керра издание Basket News.

Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из товарищеских игр американской сборной перед Олимпиадой-2024.

Игра между национальными командами США и Сербии в рамках Олимпийских игр состоится 28 июля в 18:15 мск на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

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