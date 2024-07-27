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Американская велогонщица три раза упала по ходу гонки на Олимпиаде

Американская велогонщица три раза упала по ходу гонки на Олимпиаде
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Американская велогонщица Тейлор Нибб три раза упала по ходу шоссейной гонки с раздельного старта на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Стоит отметить, что соревнования проходили по мокрой трассе.

Фото: Скриншот трансляции

Американка заняла итоговое 19-е место с отставанием в 3 минуты 25 секунд от победительницы соревнований. Олимпийское золото впервые в карьере завоевала представительница Австралии Грейс Браун с результатом 39.38,24. Серебряная медаль — у британской велогонщицы Анны Хендерсон, бронзовая медаль — у американки Хлоя Дигерт.

В гонке принимала участие одна российская велогонщица в нейтральном статусе. Тамара Дронова финишировала на 21-м месте, отстав от чемпионки на 4 минуты и 3 секунды.

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