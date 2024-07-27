Тамара Дронова поделилась эмоциями после шоссейной гонки на ОИ-2024

Российская велогонщица Тамара Дронова поделилась эмоциями после шоссейной гонки с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Спортсменка заняла 21-е место. Дронова отстала от победительницы на 4 минуты и 3 секунды.

— Расскажите, как прошла гонка. Многие падали…

— К сожалению, я – одна из них. До этого момента по моему компьютеру всё было не совсем плохо. Не скажу, что можно было рассчитывать на какое-то высокое место, но было лучше, чем уже после. Падение остановило меня минимум секунд на 30, а то и больше, — сказала Дронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Победу одержала представительница Австралии Грейс Браун с результатом 39.38,24. Серебряную медаль завоевала британка Анна Хендерсон, бронзовая медаль — у американки Хлои Дигерт.