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Тамара Дронова поделилась эмоциями после шоссейной гонки на ОИ-2024

Тамара Дронова поделилась эмоциями после шоссейной гонки на ОИ-2024
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Российская велогонщица Тамара Дронова поделилась эмоциями после шоссейной гонки с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Спортсменка заняла 21-е место. Дронова отстала от победительницы на 4 минуты и 3 секунды.

— Расскажите, как прошла гонка. Многие падали…
— К сожалению, я – одна из них. До этого момента по моему компьютеру всё было не совсем плохо. Не скажу, что можно было рассчитывать на какое-то высокое место, но было лучше, чем уже после. Падение остановило меня минимум секунд на 30, а то и больше, — сказала Дронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Победу одержала представительница Австралии Грейс Браун с результатом 39.38,24. Серебряную медаль завоевала британка Анна Хендерсон, бронзовая медаль — у американки Хлои Дигерт.

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