Аргентина — Ирак: южноамериканцы вновь вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч начался в 16:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в игре — 2:1.
Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
3 : 1
Ирак U23
1:0 Альмада – 13' 1:1 Хуссейн – 45+4' 2:1 Гондоу – 62' 3:1 Фернандес – 85'
На 63-й минуте нападающий Лусьяно Гондоу вывел Аргентину вперёд.
Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают национальные команды Марокко и Украины.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
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