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«Официально завершаю одиночную карьеру». Эбден — после разгромного поражения от Джоковича

«Официально завершаю одиночную карьеру». Эбден — после разгромного поражения от Джоковича
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Австралийский теннисист Мэттью Эбден прокомментировал разгромное поражение от второй ракетки мира серба Новака Джоковича в первом круге Олимпиады-2024. Напомним, Джокович победил со счётом 6:0, 6:1.

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 15:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден

«Можно с уверенностью сказать, что после этого я официально завершаю карьеру в одиночном разряде. Новак, было приятно разделить с тобой корт в последнем матче на корте Филиппа Шатрие здесь, на Олимпиаде
Желаю всего наилучшего на турнире. Если не кто-нибудь из наших австралийцев, надеюсь, что ты выиграешь золотую медаль», — написал Эбден в социальных сетях.

Мэттью Эбден является специалистом парного разряда. Он победитель двух турниров «Большого шлема» в паре и одного в миксте, а также был первой ракеткой мира в мужском парном рейтинге.

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