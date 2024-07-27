«Официально завершаю одиночную карьеру». Эбден — после разгромного поражения от Джоковича

Австралийский теннисист Мэттью Эбден прокомментировал разгромное поражение от второй ракетки мира серба Новака Джоковича в первом круге Олимпиады-2024. Напомним, Джокович победил со счётом 6:0, 6:1.

«Можно с уверенностью сказать, что после этого я официально завершаю карьеру в одиночном разряде. Новак, было приятно разделить с тобой корт в последнем матче на корте Филиппа Шатрие здесь, на Олимпиаде

Желаю всего наилучшего на турнире. Если не кто-нибудь из наших австралийцев, надеюсь, что ты выиграешь золотую медаль», — написал Эбден в социальных сетях.

Мэттью Эбден является специалистом парного разряда. Он победитель двух турниров «Большого шлема» в паре и одного в миксте, а также был первой ракеткой мира в мужском парном рейтинге.