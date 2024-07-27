Российская велогонщица Тамара Дронова высказалась о церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

— Расстроились, что россиянам не разрешили участвовать в Церемонии открытия, или вы бы в любом случае не поехали на неё?

— Честно говоря, как я понимаю, там было то же самое [что обычно]. А перед гонкой это не лучшая идея. Ну и вообще не рекомендуется участвовать в таких церемониях, не говоря уже, чтобы при такой погоде, — сказала Дронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Сегодня, 27 июля, Дронова заняла 21-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Дронова отстала от победительницы на 4 минуты и 3 секунды.

Победу одержала представительница Австралии Грейс Браун с результатом 39.38,24. Серебряную медаль завоевала британка Анна Хендерсон, бронзовая медаль — у американки Хлои Дигерт.