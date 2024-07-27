Тейлор Фритц легко обыграл Александра Бублика в первом круге Олимпиады в Париже
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11-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц не испытал проблем с Александром Бубликом (25-й номер рейтинга АТР) из Казахстана в первом круге Олимпийских игр в Париже (Франция). Фритц победил со счётом 6:4, 6:4.
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 16:40 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках поединка Фритц, посеяный на олимпийском турнире под седьмым номером, выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Бублика шесть подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге Олимпиады-2024 Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между британцем Джеком Дрэйпером и японцем Кеем Нисикори. Александр Бублик примет участие в парном турнире в дуэте с Александром Недовесовым.
Комментарии
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