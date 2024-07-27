Велогонщица Дронова оценила форму нейтральных атлетов для выступления на ОИ-2024

Российская велогонщица Тамара Дронова оценила форму нейтральных атлетов для выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Как вам форма нейтральных атлетов?

— Ходильная? За пару дней, что мы находимся в деревне, к нам подходили несколько атлетов из других стран, все говорили о том, какой красивый цвет, спрашивали, откуда мы. В принципе, и все мои родные, кто видел мои фотографии в этой кофте, всем нравится, — сказала Дронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Сегодня, 27 июля, Дронова заняла 21-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Дронова отстала от победительницы на 4 минуты и 3 секунды.

Победу одержала представительница Австралии Грейс Браун с результатом 39.38,24. Серебряную медаль завоевала британка Анна Хендерсон, бронзовая медаль — у американки Хлои Дигерт.