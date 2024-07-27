Сборная Фиджи по регби вышла в финал ОИ-2024, где встретится со сборной Франции

Сегодня, 27 июля, закончился второй полуфинальный поединок турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная Фиджи обыграла Австралию. Встреча завершилась со счётом 31:7 (7:7) в пользу спортсменов из Фиджи.

В финальном матче соревнований в Париже регбисты из Фиджи встретятся со сборной Франции. Встреча за золотые медали состоится сегодня, 27 июля, в 20:45 мск.

Соревнования по регби-7 завершатся сегодня, 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.