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Аргентина уверенно обыграла Ирак в матче 2-го тура Олимпиады-2024

Аргентина уверенно обыграла Ирак в матче 2-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Аргентинцы одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
3 : 1
Ирак U23
1:0 Альмада – 13'     1:1 Хуссейн – 45+4'     2:1 Гондоу – 62'     3:1 Фернандес – 85'    

На 14-й минуте встречи счёт открыл аргентинский нападающий Тьяго Альмада, которому ассистировал Хулиан Альварес. На 45+5-й минуте нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн сравнял счёт. На 63-й минуте нападающий Лусьяно Гондоу вывел Аргентину вперёд. На 85-й минуте аргентинский полузащитник Игнасио Фернандес забил третий мяч своей команды.

После двух сыгранных туров в активе обеих национальных команды по три очка. Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают Марокко и Украина.

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