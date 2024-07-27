Аргентина уверенно обыграла Ирак в матче 2-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Аргентинцы одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На 14-й минуте встречи счёт открыл аргентинский нападающий Тьяго Альмада, которому ассистировал Хулиан Альварес. На 45+5-й минуте нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн сравнял счёт. На 63-й минуте нападающий Лусьяно Гондоу вывел Аргентину вперёд. На 85-й минуте аргентинский полузащитник Игнасио Фернандес забил третий мяч своей команды.

После двух сыгранных туров в активе обеих национальных команды по три очка. Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают Марокко и Украина.