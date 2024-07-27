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Богданович — о возможной победе в матче со сборной США: не хотим давать им мотивацию

Богданович — о возможной победе в матче со сборной США: не хотим давать им мотивацию
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31-летний сербский баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс», Богдан Богданович ответил на вопрос о возможной победе в предстоящем матче со сборной США.

«Я понимаю, что вы имеете в виду, но я не буду ничего говорить, потому что не хочу их ещё больше мотивировать», — приводит слова Богдановича издание Hoopshype.

Игра между национальными командами США и Сербии в рамках Олимпийских игр состоится 28 июля в 18:15 мск на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

В состав Сербии на олимпийский баскетбольный турнир в Париже 2024 года вошли Никола Йокич, Василие Мицич, Богдан Богданович, Никола Йович, Марко Гудурич, Ваня Маринкович, Огнен Добрич, Филип Петрушев, Никола Милутинов, Алекса Аврамович, Деян Давидовац и Урош Плавшич.

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