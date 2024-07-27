55-летняя Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий на Олимпиадах

Грузинская спортсменка, специализирующаяся на стрельбе из пистолета, Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий на Олимпийских играх. Соревнования в Париже стали для неё 10-ми в карьере.

Первым в истории, кто 10 раз принял участие в Олимпиадах, стал канадский специалист по конкуру Иан Миллар. В последний раз он выступал на Играх 2012 года в Лондоне (Великобритания).

55-летняя Нино Салуквадзе побеждала на Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году ещё в составе сборной СССР. На той же Олимпиаде она завоевала серебряную медаль. На Играх 2008 года в Пекине (Китай) Салуквадзе взяла бронзу.

27 июля Салуквадзе заняла 38-е место в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она не сумела выйти в финал соревнований.