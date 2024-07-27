Матч Дианы Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесён на другой день
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Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) объявили о переносе матча российской теннисистки Дианы Шнайдер из-за дождливой погоды. Встреча россиянки с Элизабеттой Коччаретто должна была пройти на открытом корте.
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Ранее организаторы объявили о переносе матчей Котова в мужском разряде и Весниной с Александровой – в парном. Ожидается, что перенесённые встречи пройдут в воскресенье, 28 июля.
Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
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