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Матч Дианы Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесён на другой день

Матч Дианы Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесён на другой день
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Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) объявили о переносе матча российской теннисистки Дианы Шнайдер из-за дождливой погоды. Встреча россиянки с Элизабеттой Коччаретто должна была пройти на открытом корте.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Ранее организаторы объявили о переносе матчей Котова в мужском разряде и Весниной с Александровой – в парном. Ожидается, что перенесённые встречи пройдут в воскресенье, 28 июля.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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