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Норвежские гандболисты обыграли сборную Аргентины на старте Олимпиады в Париже

Норвежские гандболисты обыграли сборную Аргентины на старте Олимпиады в Париже
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Норвежские гандболисты обыграли сборную Аргентины в матче группы В на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 36:31 (22:15, 14:16).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
Норвегия
Окончен
36 : 31
Аргентина

Ранее закончился матч группы В, в котором сборная Египта победила команду Венгрии со счётом 35:32.

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В этот день проходят матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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