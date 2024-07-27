Норвежские гандболисты обыграли сборную Аргентины на старте Олимпиады в Париже

Норвежские гандболисты обыграли сборную Аргентины в матче группы В на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 36:31 (22:15, 14:16).

Ранее закончился матч группы В, в котором сборная Египта победила команду Венгрии со счётом 35:32.

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В этот день проходят матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.