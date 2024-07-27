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Азербайджан готовит жалобу в МОК из-за инцидента во время трансляции церемонии открытия

Азербайджан готовит жалобу в МОК из-за инцидента во время трансляции церемонии открытия
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Азербайджанская сторона готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) после слов ведущего прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) относительно Карабаха. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на азербайджанские СМИ.

«Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Причиной тому стали слова в прямом эфире ведущих телеканала Fransa-2 во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене. Ведущий сказал: «Прошлый год был годом траура для Армении и привёл к потере Карабаха, который перешёл в руки азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

Церемония открытия Олимпиады-2024 прошла вчера, 26 июля.

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