Французская дзюдоистка завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде

Французская спортсменка Ширин Букли завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).

25-летняя дзюдоистка стала бронзовым призёром в дзюдо в весовой категории до 48 кг. Победительница и серебряный призёр в этой категории определится в поединке между Нацуми Цунодой (Япония) и Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия).

Напомним, российские дзюдоисты не принимают участия на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.