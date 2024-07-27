БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Французская дзюдоистка завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде

Французская дзюдоистка завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Французская спортсменка Ширин Букли завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).

25-летняя дзюдоистка стала бронзовым призёром в дзюдо в весовой категории до 48 кг. Победительница и серебряный призёр в этой категории определится в поединке между Нацуми Цунодой (Япония) и Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия).

Напомним, российские дзюдоисты не принимают участия на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Материалы по теме
США против Китая. Кто же выиграет медальный зачёт Олимпиады-2024 в Париже?
США против Китая. Кто же выиграет медальный зачёт Олимпиады-2024 в Париже?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android