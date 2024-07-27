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Евгений Рылов не смог подобрать слов, чтобы описать церемонию открытия ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Никаких приличных слов подобрать не могу», — написал Рылов на своей странице в социальных сетях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вице-премьер Италии Маттео Сальвини также раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.