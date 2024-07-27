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«Свою работу я выполнил». Джокович заявил, что ждёт матча с Надалем на Олимпиаде

«Свою работу я выполнил». Джокович заявил, что ждёт матча с Надалем на Олимпиаде
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал возможный матч второго круга Олимпиады-2024 в Париже (Франция) с 22-кратным чемпионом «Шлемов» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Свою часть работы я выполнил, теперь ему предстоит выиграть свой первый матч. Я с нетерпением жду встречи, которая, возможно, станет нашим последним танцем на этом корте», — приводит слова Джоковича аккаунт ESPN Tenis в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом круге Джокович разгромил Мэттью Эбдена из Австралии. Завтра, 28 июля, Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем. В случае победы испанец и серб сыграют друг с другом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проходит с 27 июля по 4 августа. Матчи идут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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